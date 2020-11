Tarihin ışığında geleceğin aydınlığına "Beykoz 2020 Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Beykoz'un binlerce yıllık köklü tarihine, stratejik konumuna, sosyo-ekonomik ve manevi hayatına bilimsel ve derin bir bakış sunacak "Beykoz 2020 sempozyumu" (27-29 Kasım) başladı. Alanında uzman 128 akademisyene ev sahipliği yapan sempozyum Türkiye'de bu zamana kadar sanal ortamda gerçekleşen en büyük organizasyon olma özelliği taşıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin sahip olduğu zengin tarihsel, kültürel birikimini, stratejik konumundan gelen avantajlarını ve potansiyelini bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarmak amacıyla ilki geçen yıl düzenlenen sempozyumun, ilçe vizyonunun akademik deneyimle şekillendirmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Geçmiş-bugün-gelecek sacayağı kuruluyor

Tarihten, edebiyata, mimariden coğrafyaya kadar farklı disiplinlerden 128 bilim adamının, 17 oturum ve 79 tebliğle yer aldığı buluşmada irdelenecek alanlar bu yıl "coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, tarım ve toplumsal hafızaya" odaklanıyor. Beykoz'un tarihten eğitime kadar hayat bulduğu/verdiği konuların yol işareti olacağı sempozyumda, odaklanan ana konular detaylı bir şekilde analiz edilerek "geçmiş-bugün-gelecek" sacayağının sağlam bir şekilde kurulması da hedefleniyor.

Tüm oturumlar çevrimiçi yayınlanıyor

Salgın koşullarına uygun olarak fiziksel ortam yerine çevrimi içi olarak geçekleşen sempozyumda yer alan tüm oturumlar kurumun sosyal medya (twitter, instagram ve youtube) hesaplarından canlı yayınlanıyor. Beykoz 2020 Sempozyumu, Prof. Dr. Önder Küçürerman'ın moderatörlüğünde, beşeri coğrafya uzmanı Prof. Dr. Süha Göney, şehir ve mimarı üzerine çalışmalarıyla tanına Prof. Dr. Murat Gül İstanbul ve Beykoz'u kitaplarına taşıyan yazar Doğan Yarıcı'nın katıldığı açılış oturumuyla başladı.

"Beykoz'un kentsel merkezlerine odaklanacağız"

Açılışta konuşan Sempozyum Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun, "Bu yıl 2020 Sempozyumu'nda Beykoz'u kentsel merkezlere ( Kanlıca, Çubuklu, Gümüşsuyu, Anadoluhisarı gibi) odaklanan, kentsel dinamiklerini masaya yatırmaya yönelik bir çabamız oldu. Kırsal yerleşme tarihini beşeri coğrafya zaviyesinden değerlendiren bir çabamız var. Tarımı son dönemde istihdamı artırıcı yönde ilçeye katkı sağlaması noktasında merkeze aldık. Beykoz sadece bu büyük suyolu, Boğaziçi'nin kıyısında yer alan bir kent merkezi olmasının ötesinde çok ciddi bir doğal bitki örtüsüne ve orman alanına sahip. Bu yıl orman alanlarının durumuna da odaklandık. Beykoz çok ciddi tarihsel bir mirasın olduğu bir ilçemiz. Bu mirasın korunması ve sürdürülebilirliğine ilişkin çalışmalarımız da olacak. İlçeyle ilgili alanında uzman isimlerle çalıştık. Bu vesileyle başta Beykoz Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diyerek sempozyumun genel çerçevesi hakkında bilgi verdi.

"Bilginin gücüne sahip olacağız"

Beykoz Belediye Başkanı ve Sempozyum Başkanı Murat Aydın, "İlkini geçen yıl yaptığımız Beykoz Sempozyumu ilçeye hizmet noktasında, ilçeyi tanımak ve geçmişteki birikimini geleceğe aktarmak adına şahsıma çok şey kattı. Aslında bu çalışmanın ülkemize ve Beykozlulara katkısı oluyor. Gelecekle ilgili insanlarımızın mutluluğuyla ilgili daha sağlıklı daha zengin ve neticede daha mutlu olmalarıyla ilgili birçok projeyi hayat geçirirken geçmişin birikiminden yararlanıyoruz. Biz aslında hazinenin üstünde oturuyoruz. Bilim insanlarımız aracılığıyla bu bilgiye ulaşmış olacağız. Sempozyum bize bilgi kazandıracak. Bilgi dünyada en etkili güçtür ve biz de o güce sahip olmuş olacağız. Bu sebeple gelecek yıl 3.sünü de tertip etmeyi arzu ediyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bilim ve tertip kurulu üyeleri başta olmak tüm akademisyenlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyor, sempozyumun ilçemize ve şehrimize güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ise, "Beykoz Sempozyumu kapsamında kıymetli hocalarımız Beykoz'un her bir değerini tek tek irdelemişler. İlçenin tarihinden, kültürüne, ikliminden coğrafyasına ormanından tarımına her konusu özenle işlenmiş. Bu bilgiler Beykoz için kerteriz noktası olacak. Biz buradan hareketle neredeydik, şu an neredeyiz, nereye varmak istiyoruz tek tek bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. Hem akademi camiası hem Beykoz'un genelindeki herkes bir araya gelerek bilgileri paylaşacak ve inşallah Boğaz'ın incisi Beykoz çok daha güzel yerlere varacak. Bu yıl 2.'si düzenlenen sempozyum vesilesiyle başta Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, sempozyumun şehrimize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL