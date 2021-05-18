Tarihin ışığında Türk ve Dünya tarihine bakış - Son Dakika

Tarihin ışığında Türk ve Dünya tarihine bakış

18.05.2021 16:51
Tarihin ışığında Türk ve Dünya tarihine bakış, System.String[]

Covid 19 pandemisi nedeniyle eğitim ve öğretimi çevrimiçi olarak başarıyla sürdüren Atatürk Üniversitesi, yine çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği sempozyum, seminer, çalıştay ve konferanslarına tüm hızıyla devam ediyor.

Covid 19 pandemisi nedeniyle eğitim ve öğretimi çevrimiçi olarak başarıyla sürdüren Atatürk Üniversitesi, yine çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği sempozyum, seminer, çalıştay ve konferanslarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODAK) ile Karabağ Azatlık Teşkilatının ortaklaşa düzenlediği "Tarihin Işığında Türk ve Dünya Tarihine Bakış Çevrimiçi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Moderatörlüğünü ODAK Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gürsoy Solmaz'ın koordinasyonunda gerçekleşen sempozyuma yaptığı sempozyumda ilk konuşmacı Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir oldu. Karabekir, Ermenilerin Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış'ta yerli ahaliye yaptıkları soykırımı anlatarak Alaca raporundan söz etti.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Müdürü Prof. Dr. Esin Sinever Dayı, Çanakkale olaylarını, İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyanların Anadolu'yu bölme planlarından bahsederken, Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamella Aliyeva ise, 1918'de Kafkasya'da yaşanan bağımsızlık mücadelelerini anlattı.

Daha sonra sırasıyla, Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesiman Yakuplu, Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Firdovsiye Ahmedova, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Aykun, Karabağ Azatlık Teşkilat Başkanı Doç. Dr. Akif Nağı ve Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sözer Akyıldırım Türk ve dünya tarihi hakkında birer konuşma yaptılar.

Sempozyuma ayrıca İsveç, İspanya, Rusya, Hollanda ve Almanya'dan da izleyici ve temsilciler katılırken, bilim insanlarının Türkiye ve Azerbaycan tarihi hakkında derin bilgiler verdiler. - ERZURUM

Tarihin ışığında Türk ve Dünya tarihine bakış

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tarihin ışığında Türk ve Dünya tarihine bakış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öldürücülüğü koronavirüsten daha yüksek olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı sebeiyle Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybetti Öldürücülüğü koronavirüsten daha yüksek olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı sebeiyle Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybetti Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı

Son Dakika Haberleri
17:28 Öldürücülüğü koronavirüsten daha yüksek olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı sebeiyle Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybetti
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:51 Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
16:25 Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası
16:16 Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi
16:06 Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorumunu yaptı: Duymazlıktan gelemeyiz
Hacze gittiği evde saldırıya uğrayan avukat isyan etti: Cezaları yeterli bulmuyoruz Hacze gittiği evde saldırıya uğrayan avukat isyan etti: Cezaları yeterli bulmuyoruz         
17:34
G.Saray'da yönetimin Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Tecrübeli hoca duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı G.Saray'da yönetimin Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Tecrübeli hoca duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı         
17:28
Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı         
17:10
Mustafa Sarıgül: Anketlere göre Türk siyasi hayatında uzun yıllardır bulunan birçok partiyi geride bıraktık Mustafa Sarıgül: Anketlere göre Türk siyasi hayatında uzun yıllardır bulunan birçok partiyi geride bıraktık         
17:07
Hindistan'da şaşkına çeviren olay! Koronavirüsten öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı Hindistan'da şaşkına çeviren olay! Koronavirüsten öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı         
16:54
Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı! Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!         
16:35
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti         
16:06
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı         
14:34
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
14:03
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 17:38:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihin ışığında Türk ve Dünya tarihine bakış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement