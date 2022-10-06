Tarihin izlerini taşıyan Rüstem Paşa Camisi, döneminin mimari özelliklerini yansıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihin izlerini taşıyan Rüstem Paşa Camisi, döneminin mimari özelliklerini yansıtıyor

06.10.2022 15:14

Tekirdağ'da Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi Rüstem Paşa Cami mimari motifleri ve süslemeleriyle tarihe ışık tutuyor.

Tekirdağ'da Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi Rüstem Paşa Cami mimari motifleri ve süslemeleriyle tarihe ışık tutuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından 1547-1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan, 6 kubbeli bedesteni, hamamı, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle, bayındırlık hizmetinin yaşayan örneği olma özelliği taşıyan Rüstem Paşa Külliyesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Rüstem Paşa Camisi de özellikle mimari motifleri ve süslemeleriyle dönemin tarihini yansıtıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Osmanlı döneminden kalma camilerinin süslemeleri ve yapılarıyla halen ayakta olduğunu ve dönemin tarihi izlerinin camilerde yaşatıldığını söyledi.

Hacıoğlu, Rüstem Paşa Camisi'nin, Mimar Sinan'ın ustalık eserleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Rüstem Paşa Camisi'ni şehir içinden ve dışından birçok misafir ziyaret ediyor. Bazı firmalar da zaman zaman camiler için tur düzenliyor. Camilerimiz Osmanlı'nın izlerini taşıması açısından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Hacıoğlu, herkesin bu ustalık eseri camiyi gelip görmesi gerektiğini belirtti.

Caminin beğenilen mimarisi yanında kapısının çok ilgi çektiğine vurgu yapan Hacıoğlu "Caminin özellikle ceviz ağacından fil dişi kakmalı kapısı dikkati çekiyor. Abdülmecit zamanında yapılan mermer şadırvanda dönemin en güzel mimari özelliklerini yansıtıyor. Rüstem Paşa Camisi'nde celi sülüs tarzında yazılmış hüsnü hatlar yer almaktadır. Bu Rumeli'de ve Anadolu'daki eski yapılarda var. Bunları yazan kişiler yazılarında dua etmiş, şiir yazmış, nasihatte bulunmuş, dini motifli ve dünyevi de yazılar var. Bu yazılar o dönemi yansıtıyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Okulu öğretmenler ve okul yöneticileri boyadı Okulu öğretmenler ve okul yöneticileri boyadı Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptı Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptı Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü
Kaynak: AA

Rüstem Paşa, Tekirdağ, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihin izlerini taşıyan Rüstem Paşa Camisi, döneminin mimari özelliklerini yansıtıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:56:54. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihin izlerini taşıyan Rüstem Paşa Camisi, döneminin mimari özelliklerini yansıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement