Tarihin izlerini taşıyan Rüstem Paşa Camisi, döneminin mimari özelliklerini yansıtıyor

Tekirdağ'da Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi Rüstem Paşa Cami mimari motifleri ve süslemeleriyle tarihe ışık tutuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından 1547-1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan, 6 kubbeli bedesteni, hamamı, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle, bayındırlık hizmetinin yaşayan örneği olma özelliği taşıyan Rüstem Paşa Külliyesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Rüstem Paşa Camisi de özellikle mimari motifleri ve süslemeleriyle dönemin tarihini yansıtıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Osmanlı döneminden kalma camilerinin süslemeleri ve yapılarıyla halen ayakta olduğunu ve dönemin tarihi izlerinin camilerde yaşatıldığını söyledi.

Hacıoğlu, Rüstem Paşa Camisi'nin, Mimar Sinan'ın ustalık eserleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Rüstem Paşa Camisi'ni şehir içinden ve dışından birçok misafir ziyaret ediyor. Bazı firmalar da zaman zaman camiler için tur düzenliyor. Camilerimiz Osmanlı'nın izlerini taşıması açısından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Hacıoğlu, herkesin bu ustalık eseri camiyi gelip görmesi gerektiğini belirtti.

Caminin beğenilen mimarisi yanında kapısının çok ilgi çektiğine vurgu yapan Hacıoğlu "Caminin özellikle ceviz ağacından fil dişi kakmalı kapısı dikkati çekiyor. Abdülmecit zamanında yapılan mermer şadırvanda dönemin en güzel mimari özelliklerini yansıtıyor. Rüstem Paşa Camisi'nde celi sülüs tarzında yazılmış hüsnü hatlar yer almaktadır. Bu Rumeli'de ve Anadolu'daki eski yapılarda var. Bunları yazan kişiler yazılarında dua etmiş, şiir yazmış, nasihatte bulunmuş, dini motifli ve dünyevi de yazılar var. Bu yazılar o dönemi yansıtıyor." diye konuştu.