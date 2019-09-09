Tarihin milyar avroluk ilk kadrosu Manchester City'de

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 1 milyar 14 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.

Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

Buna göre, son 2 yılın Premier Lig şampiyonu Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 1 milyar 14 milyon avroyla futbol tarihinde milyar avro barajını geçen ilk takım unvanını aldı.

Bu yaz transfere 168 milyon avro harcayan Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 750 milyon avronun üstünde bonservis bedeli ödedi.

222 milyon avroyla tarihin en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu Neymar'ı kadrosunda barındıran Paris Saint-Germain, 913 milyon avroyla 2. sırada yer aldı.

307,5 milyon avroyla yaz transfer döneminin en fazla para harcayan kulübü Real Madrid de 902 milyon avroluk toplam harcamasıyla bu iki ekibi takip etti.

Bundesliga takımlarından Paderborn ise 4 milyon avroyla Avrupa'nın 5 büyük liginde kadrosunu en ucuza kuran kulüp oldu.

Kadroları için ortalama 345 milyon avro harcayan Premier Lig ekiplerini, La Liga ve Serie A (167), Bundesliga (124) ve Ligue 1 (118) takımları izledi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, kadrosundaki oyuncular için en fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı şöyle:

1. Manchester City (İngiltere): 1 milyar 14 milyon avro

2. Paris Saint-Germain (Fransa): 913 milyon avro

3. Real Madrid (İspanya): 902 milyon avro

4. Manchester United (İngiltere): 751 milyon avro

5. Juventus (İtalya): 719 milyon avro

6. Barcelona (İspanya): 697 milyon avro

7. Liverpool (İngiltere): 639 milyon avro

8. Chelsea (İngiltere): 561 milyon avro

9. Atletico Madrid (İspanya): 550 milyon avro

10. Arsenal (İngiltere): 498 milyon avro