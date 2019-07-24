Son Dakika Haberleri: "Tarihin öznesi olduğumuzu gösterdik"
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"Tarihin öznesi olduğumuzu gösterdik"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zorlukların ve yoklukların tam ortasında, birilerinin 'umutları bitti' dediği yerde, bir kere daha 'varız ve var olmaya devam edeceğiz' dedik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zorlukların ve yoklukların tam ortasında, birilerinin 'umutları bitti' dediği yerde, bir kere daha 'varız ve var olmaya devam edeceğiz' dedik. Tarihin seyircisi değil öznesi olduğumuzu büyük cesaret ve fedakarlıklarla gösterdik." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
"Onurumuzla ve büyük bedeller ödeyerek verdiğimiz mücadelelerle Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüne ulaştık. Hakettiğimiz bir cumhuriyete ve bedeli ödenmiş bir demokrasiye sahibiz." değerlendirmesinde bulunan Çelik, mesajında şunları kaydetti:
"Zorlukların ve yoklukların tam ortasında, birilerinin 'umutları bitti' dediği yerde, bir kere daha 'varız ve var olmaya devam edeceğiz' dedik. Tarihin seyircisi değil öznesi olduğumuzu büyük cesaret ve fedakarlıklarla gösterdik. İstiklal mücadelesini verirken sahip olduğumuz inanç ve kararlılık, yürüdüğümüz zorlu yollarda daha da bilendi. Geleceğimiz daha umutlu ve daha parlak olacak.
Zorlukların kararlılığımızı artırdığına şahitlik eden çok olay yaşadık. Şimdi etrafımızdaki coğrafyalardan kaynaklanan zorlukları aşacak daha büyük güce sahibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:33 Kaynak: AA
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