Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de 'Buğday Şenliği'

ŞANLIURFA'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı 'Buğday Şenliği'nde, sazlı-sözlü sıra gecesi ekipleri sahne alıp, ziyaretçilere 2 leğen dolusu çiğ köfte yoğurulup, ikram edildi.

Göbeklitepe'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı 'Buğday Şenliği' etkinliği düzenlendi. Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için ören yeri gezisinin ardından amfi alanında sahne alan sıra gecesi grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde 2 leğen dolusu acılı çiğ köfte yoğuruldu. Etkinlikte, buğdaydan yapılan yöresel yemekler sergilendi. Halk oyunları ekipleri gösteri sunduğu şenlikte tarihi ören yeri davul-zurnayla yankılandı. Tarihi ören yerini gezen ziyaretçilere daha sonra yoğurulan çiğ köfte ve buğdayla hazırlanan yemeklerden ikram edildi.