Son Dakika Haberleri: Tarihin Sıfır Noktasında Dünya Evine Girdiler

Tarihin Sıfır Noktasında Dünya Evine Girdiler

1 saat önce

Tarihin sıfır noktasında dünya evine girdiler Göbeklitepe bu kez evliliğe ev sahipliği yaptı Göbeklitepe'de bir ilk gerçekleştirildiŞANLIURFA - UNESCO Dünya Kültür miras listesinde yer alan Göbeklitepe'de ilk kez nikah kıyıldı.

Tarihin sıfır noktasında dünya evine girdiler
Göbeklitepe bu kez evliliğe ev sahipliği yaptı
Göbeklitepe'de bir ilk gerçekleştirildi

ŞANLIURFA - UNESCO Dünya Kültür miras listesinde yer alan Göbeklitepe'de ilk kez nikah kıyıldı. Dünya evine girmek için ilk adımı atan çift, nikahını tarihin sıfır noktasında kıyarak bir ilke imza attı.
12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve '2019 yıllı Göbeklitepe' yıllı ilan edilen tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'de dünya evine giren çiftin nikahı kıyılarak bir ilke imza atıldı. Şanlıurfa'da yaşayan ve nikah için Göbeklitepe'yi seçen Sakine Avcı ve Fahri Topdemir çiftinin nikahını ise, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol kıydı. Çiftin nikah şahitleri de Ferhat Dusak ve Emine Yıldırım oldu.
"Göbeklitepe'de bir ilki gerçekleştirdik"
Göbeklitepe'de bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, " Göbeklitepe tantımıı ile ilgili yaptığımız çabaların doğru olduğunu görüyoruz. Daha önce de tanıtımını yaptığımız Göbeklitepe'de yine bir ilki gerçekleştirdik. Dünya evine girmek için ilk adımı atan Sakine Avcı ve Fahri Topdemir çiftinin nikahını da Göbeklitepe'de kıydık. Çiftimize mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:56 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Göbeklitepe, Güncel
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