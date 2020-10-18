Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı - Son Dakika

Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı

18.10.2020 18:00

Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.'nin destekleriyle, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de başlayacak olan balon turizminin ilk lisanslı uçuşları gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.'nin destekleriyle, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de başlayacak olan balon turizminin ilk lisanslı uçuşları gerçekleştirildi.

Uzunca bir süre meteorolojik verileri değerlendiren ve test uçuşları yapan Ezel Havacılık ve Turizm Şirketi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen lisansının ardından ikinci tanıtım uçuşları yapıldı. Günün ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen balonlarla Göbeklitepe'yi ve Şanlıurfa'yı seyretme fırsatı sunan uçuşları, pandemi nedeniyle aralıklı olarak sürdürdüklerini belirten Ezel Havacılık ve Turizm şirketi sahibi ve Türkiye'nin ilk balon pilotu Bilge Ezel, talepleri değerlendirerek bu yıl ve gelecek yılın planlamalarını yaptıklarını söyledi.

Şirket özkaynakları ile bir yandan da yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Ezel, "Yakın zamanda herkesin talep ettiği bir uçuş merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bugün basın mensupları ile çok özel Göbeklitepe'nin üzerinde uçan balonun gizemli fantastik eşsiz görüntülerinin yer aldığı bir uçuş gerçekleştirildi. Güneşin doğuşunun eşsiz güzelliğini Göbeklitepe gizemini gökyüzünden zevkle izleyerek uçtuk. Otuz üç yıl önce Kapadokya'da olduğu gibi dünya turizm profesyonelleri, global turizm örgütleri, dernek ve kuruluşları hedef kitlenin ülkelerindeki televizyon ve belgesel kanallarını, dünyaca ünlü kişileri davet edip ücretsiz uçurmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Amacımız tanıtım. Global anlamda Göbeklitepe'yi göklere çıkarmak arzusundayız" diye konuştu.

(Ahmet Kolsuz/İHA)

Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı
Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı
Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı
Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı
Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı
Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı

Büyükşehir Belediyesi, Balon kazası, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı - Son Dakika

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