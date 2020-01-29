Tarihin ünlüleri günümüze uyarlandı - Son Dakika
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Tarihin ünlüleri günümüze uyarlandı

6 saat önce

Tarihin ünlüleri günümüze uyarlandıABD, (DHA) ? ABD'li grafik tasarımcısı Becca Saladin, tarihin ünlü figürlerini modern hayata uyarladı.

Tarihin ünlüleri günümüze uyarlandı

ABD, (DHA) ? ABD'li grafik tasarımcısı Becca Saladin, tarihin ünlü figürlerini modern hayata uyarladı. Grafik tasarımcısının uyarlama eserleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarihin önemli kişilerini ve resimleri modern tasarımlara dönüştüren 29 yaşındaki Dallas'lı grafik tasarımcısı Becca Saladin, Mona Lisa tablosundan Jül Sezar'ın büstüne kadar birçok tarihi figürün heykelini ve tablosunu saatlerce inceledi. Gerçek kişilerin yanı sıra Mona Lisa tablosunu da inceleyen Saladin çalışmalarına geçen Şubat ayında başladı. Tarihin ünlü figürlerinin günümüzde yaşasa nasıl görüneceğini hayal ederek ve aslına bağlı kalarak tarihi kişiliklere modern bir görünüm kazandırdı. Becca Saladin, dijital boyama ve photoshop teknikleri uygulayarak modern tablolar hazırladı. Napolyon ve 8'inci Henry'nin resimlerinden esinlenen sanatçı, Kleopatra ve Jül Sezar örneklerinde ise tarihi kişiliklerin büstlerini kullandı. Ünlü İngiliz yazar Jane Austen'den Abraham Lincoln'e kadar birçok tarihi figürleri modernleştirdi.

Tarihin ünlüleri günümüze uyarlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Mona Lisa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:42 Kaynak: DHA
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