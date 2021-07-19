Üye Girişi
Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'da kurban pazarları boş kaldı - Son Dakika

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'da kurban pazarları boş kaldı

19.07.2021 12:20
Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'da kurban pazarları boş kaldı, System.String[]

Ülke tarihinin en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları müşterilerinden mahrum kaldı.

Ülke tarihinin en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları müşterilerinden mahrum kaldı.

Lübnan lirasının dolar karşısında yaşadığı büyük değer kaybıyla birlikte halkın alım gücünün düşmesi kurban pazarlarına da yansıdı. Kurban fiyatları, diğer tüketim maddelerinde olduğu gibi geçen yıllara göre katbekat arttı.

Kriz öncesinde 40 kiloluk bir koyunun fiyatı minimum 600 bin lira iken bugün bu fiyat 4 milyon lirayı buluyor. Bu da kurban fiyatlarının geçen yıllarla kıyaslandığında 7 kat arttığını gösteriyor.

Lübnan'da 675 bin lira olan asgari ücret, kriz öncesinde 450 dolara tekabül ediyordu. Ancak hükümet, lirada yaşanan değer kaybına rağmen asgari ücrette değişikliğe gitmedi. Bu da halkın giderek fakirleşmesine ve alım gücünün düşmesine neden oldu.

Lübnan'da canlı hayvan yetiştiricileri, yem gibi hayvan yetiştirmede kullanılan malzemeleri döviz kuru ile ithal ettiği için hayvan satışlarını da çoğunlukla dolar üzerinden fiyatlandırıyor.

Lübnan lirası ise yaklaşık 1,5 yıldır dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Son olarak dolar karaborsada 22 bin lira seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası ise resmi kuru 1510 lirada tutuyor.

Kurban Bayramı "etsiz" geçecek

Kurban Bayramı hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine konuşan Lübnanlı Muhammed Seyf, "Her yıl 1-2 koyun keserdik. Ama bu yıl pahalılık nedeniyle bir kilo et bile bulamayacağız. Bu yıl öncekilerden çok farklı." dedi.

Hayvan ticaretiyle uğraşan Muheybir Hasan ise hayvan alımlarının büyük oranda düştüğünü, insanların çoğunun kurbanlık alacak para bulamadığını söyledi.

Hasan, bu durumun, insanların Kurban Bayramı adetlerini değiştirmesine ve bayram sevincini yaşayamamasına neden olduğunu dile getirdi.

Kasaplık yapan Ahmed Nasreddin de "Her yıl kurbanlıklarla dolan dükkan bu yıl boş kaldı. Bu yıl her şey değişti." diye konuştu.

Nasreddin, insanların alım gücünün olmadığını, kasapların da kurbanlık satın almakta güçlük çektiğini sözlerine ekledi.

Ekonomik kriz dini vecibeleri de etkiledi

Lübnan'daki Fetva Dairesi Müfettiş Yardımcısı Şeyh Hasan Murib, ekonomik krizin dini vecibelerin yerine getirilmesini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Aynı zamanda Beyrut'taki Ali bin Ebi Talib Camisi'nde imamlık yapan Murib, bu dini vecibeyi ihya etmek için 100 kurbanlıktan oluşan bir kampanya başlattıklarını kaydetti.

Murib, tüm sıkıntılara rağmen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da toplanan kurbanlıkların etlerinin 1500 hisseye bölünüp bölgedeki ailelere dağıtılacağını aktardı.

"Geçen yıl kurbanlık alım kampanyasına katılanlardan bazıları bu yıl adlarını et dağıtılacak kişilerin listesine yazdırdı." diyen Murib, bunun kötüleşen yaşam koşullarının en net göstergesi olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı, Lübnan, Kurban, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'da kurban pazarları boş kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti? 12:28 Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti? Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı 12:17 Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı 12:08 Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
İşkence gibi eğlence! Düğünde damadın kardeşine yapılanlar izleyenleri hayrete düşürdü 11:47 İşkence gibi eğlence! Düğünde damadın kardeşine yapılanlar izleyenleri hayrete düşürdü Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti 11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı 11:05 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı

Son Dakika Haberleri
13:26 Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür
12:26 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek
12:11 Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi
12:04 Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi
11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür         
13:27
Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek         
12:27
Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi         
12:12
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü         
11:43
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor         
11:26
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
"Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı         
10:45
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş         
10:24
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı         
23:57
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 13:39:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'da kurban pazarları boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement