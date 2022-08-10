Sri Lanka'da devlet başkanının yetkilerini sınırlamak için yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'da devlet başkanının yetkilerini sınırlamak için yasa tasarısı sunuldu

10.08.2022 14:23
Sri Lanka'da devlet başkanının yetkilerini sınırlamak için yasa tasarısı sunuldu

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle yüzleşen Sri Lanka'da parlamentoya devlet başkanının yetkilerini kısıtlayacak anayasa değişikliği tasarısı sunuldu.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle yüzleşen Sri Lanka'da parlamentoya devlet başkanının yetkilerini kısıtlayacak anayasa değişikliği tasarısı sunuldu.

Bağımsız seçim komisyonu üyelerinin, polis ve kamu görevlilerinin ve rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını yürüten müfettişlerin atanması dahil olmak üzere devlet başkanlığı yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısı, Adalet Bakanı Wijayadasa Rajapakshe tarafından parlamentoya sunuldu.

Söz konusu yetkilerin, milletvekillerinden ve siyasi görevi olmayan saygın kişilerden oluşan bir anayasa konseyine devredilmesi öngörülüyor.

Tasarıya göre, devlet başkanı sadece konseyin tavsiyesi üzerine yargıç, başsavcı ve merkez bankası başkanı atayabilecek.

Başbakan, bakanlar kuruluna atanacak isimleri tavsiye edecek. Devlet başkanının, savunma dışında herhangi bir bakanı belirlemesine izin verilmeyecek.

Tasarının yasalaşması için 225 üyeli parlamentonun üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Wickremesinghe, protestocuların taleplerine yanıt olarak devlet başkanının yetkilerini sınırlama ve parlamentoyu güçlendirme sözü vermişti.

YORUMLAR
500
Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Rajapaksa, Tayland'a gidiyor Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Rajapaksa, Tayland'a gidiyor
Kaynak: AA

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da devlet başkanının yetkilerini sınırlamak için yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:51 Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 20:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da devlet başkanının yetkilerini sınırlamak için yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement