TARİHLE AKAN NEHİR TUNA'NIN SON YÜZ YILLIK FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, AB - Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle gerçekleşen Tuna'nın Dalgaları projesi kapsamındaki 'Tuna ' Tarihle Akan Nehir? isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide Tuna Nehri'nin son yüz yıllık fotoğrafları yer aldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin hazırladığı ve 30 Temmuz'a kadar devam edecek olan sergideki fotoğrafların Fortepan Fotoğraf Arşivi'nden seçilmiş toplam 80'den fazla analog fotoğrafla Tuna Nehri'nin kıyısında, son 100 senede yaşanan olayları, eğlenceli anları, acılı zamanları gözler önüne serdiği belirtildi. Küçükçekmece Belediyesi ve Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen serginin küratörü István Virágvölgyi sergiyi, 'Nehri, çoğu kez zamana benzetiriz; nehri görmemize rağmen nasıl içindeki su sürekli değişir, aynı şekilde şimdiki zamanı her ne kadar yaşasak da anlar devamlı akmakta ama onları elimizde tutamayız. Fotoğraf hem zamanı hem suyu sonsuza dek pekiştirebilir' sözleriyle tarif etti.

'MACAR KÜLTÜRÜNÜ TÜM TÜRKİYE'DE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Sergiye katılan Macaristan Başkonsolosu Larzlo Keller, 'Biz Macaristan - İstanbul Başkonsolosluğu'nda ve Macar Kültür Merkezimizde Macar tarihi ve kültürünü göstermeye çalışıyoruz. O yüzden Türkiye'deki çeşitli yerlerde sergi festival organize ediyoruz. Burada Tuna Nehri ile ilgili sergi yapmamızın nedeni ise Tuna Macaristan'da yaşayan kişilerin hayatının önemli parçasıdır. O yüzden Macarların özel hayatını da bu nehir ile gösterebiliriz. Bu sergiyi hazırladığımız için çok mutluyum. Macar kültürünü sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz' diye konuştu.

'KÜLTÜR - SANAT ÜLKELERİ YAKINLAŞTIRIR'

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkılınç ise 'Türkiye ve Macaristan kökleri tarihe dayanan kardeşliğe sahip. Bugün de Tuna'nın son yüz yılının fotoğraflarını görüyoruz. Kültür sanat, toplum ve ulus arasında yapıştırıcı özelliğe sahiptir. Ülkeleri yan yana getirir. Bundan sonra da Macar Kültür Merkezi ile ortak işler yapmaya devam edeceğiz. Burada beni etkileyen fotoğraf ise ikinci dünya savaşındaki bombardıman fotoğrafı oldu. Onun dışında burada hayata dair acı, sevinç, sevgi gibi birçok duyguyu da içinde barındıran fotoğraflar var.