Tarihlerini, PKK'nın 40 Yıllık Kuruluş Kuruluş Tarihiyle Özdeşleştirenlere Fırsat Vermeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kendi tarihlerini PKK'nın 40 yılık kuruluş tarihiyle özdeşleştirenlere ne olursunuz fırsat vermeyin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kendi tarihlerini PKK'nın 40 yılık kuruluş tarihiyle özdeşleştirenlere ne olursunuz fırsat vermeyin. Size hiçbir zaman samimi olmadılar. Amerikan uşaklığı yaptılar, Avrupa'nın dümen suyuna girdiler. Onlar bu bölgeyi istedikleri gibi karıştırıp, kaos haline getirip, ülkemizi geriletmeye çalıştılar." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Soylu, Siirt Havalimanı'nda Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.



Helikopterle Eruh ilçesine geçen Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.



Bakan Soylu, görevlendirme yapılan belediye sayesinde Eruh'un hizmetle tanıştığını belirterek, bu sayede Eruh'un batı ilçelerini aratmayacak görünüme kavuştuğunu söyledi.



Belediyelerde HDP'lilerin göreve devam etmiş olması halinde bu hizmetlerin gelemeyeceğini işaret eden Soylu, şöyle konuştu:



"Çünkü onların derdi başka. Onların derdi millete hizmetkarlık, bu ülkenin insanı huzur içinde yaşasın, çocukların okuması öğretmen, doktor, hemşire, mühendis olması değil. Dertleri şudur; buradan çocuklarımızı alıp dağa götürecekler. Orada ellerine kaleşnikof verecekler. 13-14 yaşındaki kızlarımızı dağa götürecekler, orada onlara tecavüz, taciz edecekler. Bir daha anasının babasının yüzüne baktırmaz hale getirecekler. On yıllardır böyle yapıyorlar."



"Hakkari'ye 7 gün 24 saat su veriliyor"



Yaklaşık 2 yıldır bazı belediyelerin görevlendirme ile yönetildiğini dile getiren Soylu, "Kayyum belediyelerle 2 yılda 7,5 katrilyon lira hizmet yaptık. Beytüşebap'ta su yoktu, su getirdik, su akıyor. Hakkari'nin merkezine haftanın bir günü 2 saat su veriyorlardı. Şu anda Hakkari'ye 7 gün, 24 saat su veriliyor." diye konuştu.



"Hiçbir değer tanımıyorlar"



Bakan Soylu, çukur olaylarında PKK'lı teröristlerin evleri, camileri, hastaneleri, spor salonlarını, kütüphaneleri yaktığını anımsatarak, "Siirt hastanesini bir günde 7 kez yaktılar. Bizi kökümüzden, bağımızdan, kardeşliğimizden ayırmak istiyorlar. Bunu yapmak için de hiçbir değer tanımıyorlar. Ne cami ne ezan ne bayrak ne kardeşlik ne insanlık hiçbir değer tanımıyorlar." dedi.



"Kendi vekilleri çocuklarını dağa göndersinler"



"Kendi vekilleri çocuklarını dağa göndersinler, onlar terörist olsun o zaman. Sizin çocuklarınızdan benim Kürt kardeşimin çocuklarından ne istiyorlar? Kendi çocuklarını göndersinler." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen gün Batman'da il teşkilatında bir anne 'Oğlumun katili sizsiniz, Türkiye Cumhuriyeti devleti oğluma bir şey yapmadı. Siz oğlumu kandırdınız, dağa götürdünüz, sizin çocuğunuz ne yapıyor?' diye vekile sordu. Ben onlara milletvekili demem. Şu asaletli insanları temsil edecek karakterleri yok. Onların işi, gücü Kandil'i, terörü temsil etmek."



Soylu, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde 2 yıldır insanların işini rahat şekilde yaptığını vurgulayarak, "Mardin'e 3 milyon turist geldi. Diyarbakır'ın, Siirt'in, Mardin'in manevi havasını, bize bıraktığı medeniyet mirasını dünyanın her tarafından gelip görmek istiyorlar." diye konuştu.



"Eruh'un batının bir ilçesinden farkı yok"



Çocukluğunda büyüklerin "Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez." tabirini kullandığını anımsatan Soylu, şunları söyledi:



"Tayyip Erdoğan bu ülkede 17 yıldır iktidarda ve sadece köprüler, barajlar, üniversiteler ve havalimanları yapmadı. Benim çocukluğumda herkes 'Doğu'da yol, okul, hastane, öğretmen ve iş yok.' derdi. 17 yıl aradan geçti. Eruh'un, nüfusuna eşit batının bir ilçesinden bugün farkı yok. Okulu, öğretmeni, doktoru ve hastanesi var."



Bakan Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın yıllardır bölgeye verdiği zarara değinerek, "PKK ne yapmışsa Amerikan uşağı olarak bu memleketin ve bölgenin kalkınmaması, çocuklarımızın geleceğinin kararması için yapmıştır." dedi.



AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği reformlara işaret eden Soylu, "Bu memlekette insanlar eskiden kendilerini ifade edemez, 'Ben dindarım, Kürt'üm, Aleviyim.' diyemezdi. Bugün herkes göğsünü gere gere söyleyebiliyor, herkes kendini ifade edebiliyor." şeklinde konuştu:



"Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar"



Soylu, şöyle devam etti:



"Pervin Buldan çıkmış diyor ki; '40 yıllık mücadele tarihimizi 31 Mart'ta taçlandıracağız.' Kürt kardeşlerim size sesleniyorum; Kürtlerin bu coğrafyadaki tarihi 40 yıllık mıdır? Diyarbakır 639 yılında İslam ile şereflendi. Veysel Karani'yi 40 yılla mı ifade edeceksiniz? Bunlar bizim kökümüzü bizden ayırmak istiyor, köksüz hale getirmek istiyorlar: Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar. Bunların tapınakları Kandil."



"O havalimanından ilk Pervin Buldan uçtu"



Hakkari Havalimanı'nın yapımını engellemek için terör örgütünün 507 kez saldırı düzenlediğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:



"Havalimanı açıldığı gün bildiri dağıtıp dediler ki 'Bu havalimanından uçanı yaşatmayız.' O havalimanından ilk Pervin Buldan uçtu. Yıllardır aramıza fitne tohumu ekmeye çalışanlar, kendi ve evlatları süslü süslü arabalarla gezerken buradaki kardeşlerimize yoksulluğu reva görenlere inanmayın, elinizin tersiyle ittin. Terörle büyük mücadele veriyoruz. PKK'ya tarihin en büyük dersini verdik, vermeye devam ediyoruz. Çünkü içimiz yanıyor."



"Size hiç bir zaman samimi olmadılar"



Bakan Soylu, huzur sayesinde bölgede turizmin canlandığını belirterek, Mardin'e geçen yıl 3 milyon turistin geldiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ise 2019'da otellerde yer kalmadığını söyledi.



HDP'lileri eleştiren Soylu, şunları kaydetti:



"Kendi tarihlerini PKK'nın 40 yılık kuruluş tarihiyle özdeşleştirenlere ne olursunuz fırsat vermeyin. Size hiçbir zaman samimi olmadılar. Amerikan uşaklığı yaptılar, Avrupa'nın dümen suyuna girdiler. Onlar bu bölgeyi istedikleri gibi karıştırıp, kaos haline getirip, ülkemizi geriletmeye çalıştılar. Bunlara fırsat vermemenizi istiyorum. Terörü bu bölgeden tasfiye ettikten sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun da en önemli merkezlerinden olacak. Bize güç verin, şu çektiklerinizi gelecek nesiller çekmesin. Şu PKK'yı buralardan silip atalım, çocuklarınız yarına güzel bir gelecekle baksınlar."



"2 yıldır iflahlarını kestik"



Bakan Soylu, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"31 Mart'ta öyle bir imza atmalı ki o imza bütün dünyaya büyük mesaj olmalı. Bunu hep beraber yapmalıyız. Aksi takdirde bu harcananları terör örgütü PKK'ya, el alemden silah alarak Amerika'yı, Avrupa'yı silah tüccarlarını bir şekilde zenginleştirecek adımlar atacaklar. Yıllardan beri bunu yapıyorlar. 2 yıldır iflahlarını kestik, onlara nefes aldırmıyoruz, aldırmamaya da devam edeceğiz."



Soylu, daha sonra Eruh Belediyesi'nce yapılan Eruh Kültür Sanat Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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