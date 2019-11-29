Son Dakika Haberleri: Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri hızla ve sessizce gerçekleşti: 100 ton
Son Dakika Dünya Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri hızla ve sessizce gerçekleşti: 100 ton - Son Dakika Dünya

Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri hızla ve sessizce gerçekleşti: 100 ton

6 saat önce

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde toplam 100 ton ağırlığında 8 bin altn külçesi gizlice Londra'daki İngiltere Merkez Bankas'ından Polonya Merkez Bankası'na götürüldü. Peki Polonya'nın altınları neden İngiltere'deydi ve neden şimdi transfer edildi?

Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri hızla ve sessizce gerçekleşti: 100 ton, System.String[]

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde toplam 100 ton ağırlığında 8 bin altın külçesi gizlice Londra'daki İngiltere Merkez Bankası'ndan Polonya Merkez Bankası'na taşındı.


Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri olan bu işlem büyük titizlik ve güvenlik önlemleri altında sekiz defada gerçekleşti. Son derece kısa sürede yapılan bu işlemin hızını anlamak için bir karşılaştırma yapmak yeterli: Alman Bundesbank'ın New York ve Paris'ten 674 ton altını getirmesi tam 5 yıl sürmüştü.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere Merkez Bankası, Merkez Bankası, Polonya, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile kriz yaşayan NATO'dan beklenmedik işbirliği toplantısı: 16 ülkenin temsilcileri İzmir'de buluştu
Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak Son dakika: Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis saldırganı vurarak yakaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:19:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri hızla ve sessizce gerçekleşti: 100 ton
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]