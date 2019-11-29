Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri hızla ve sessizce gerçekleşti: 100 ton

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde toplam 100 ton ağırlığında 8 bin altın külçesi gizlice Londra'daki İngiltere Merkez Bankası'ndan Polonya Merkez Bankası'na taşındı.



Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri olan bu işlem büyük titizlik ve güvenlik önlemleri altında sekiz defada gerçekleşti. Son derece kısa sürede yapılan bu işlemin hızını anlamak için bir karşılaştırma yapmak yeterli: Alman Bundesbank'ın New York ve Paris'ten 674 ton altını getirmesi tam 5 yıl sürmüştü.