Üye Girişi
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi - Son Dakika

Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi

02.09.2021 18:52

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a imzası tüm dünyada ses getirirken transferin ardından şaşırtan bir detay da ortaya çıktı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Portekizli yıldızdan imzalı forma istediği öğrenildi. Ronaldo böylecek 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra Manchester United'a dönmesi, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i bile heyecanlandırdı. 95 yaşındaki 2. Elizabeth Portekizli yıldızdan imzalı forma isterken, bu durum tarihte ilk kez yaşandı.

80 TANE İMZALI FORMA İSTEDİ

NTV Spor'un İngiliz medyasından aktardığı habere göre; Kraliçe Elizabeth de Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istedi. Ronaldo, 21 Nisan 1926 doğumlu 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi

Kraliçe 2. Elizabeth, Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı 18:48 Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Daraltılmış bölge sistemiyle ilgili alınan bir karar yok 18:32 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Daraltılmış bölge sistemiyle ilgili alınan bir karar yok Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz 18:10 Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz
3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu 17:39 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim 17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı 16:51 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı 16:23 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti 16:01 Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı         
19:05
Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 2 ölü Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 2 ölü         
18:34
Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı         
18:12
Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak         
17:41
İkinci el telefon ve tabletlerde bilgilendirme etiketi zorunlu hale geldi İkinci el telefon ve tabletlerde bilgilendirme etiketi zorunlu hale geldi         
17:37
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil         
15:36
Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı         
14:37
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım         
11:16
Yunan besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti Yunan besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti         
11:15
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 19:26:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement