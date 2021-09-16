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Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak - Son Dakika

Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak

16.09.2021 07:34

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan bir roketle 4 yolcu için dünya çevresinde planladığı 3 günlük seyahat başladı. 4 kişilik uçuşun tüm masraflarını üstlenen iş insanı Jared Isaacman, yolculuk için "Bu, sıradan insanların gidip yıldızlar arasında maceraya atılabileceği bir dünyaya doğru ilk adım" dedi. Seyahatte Isaacman ile birlikte bir sağlık çalışanı ile yarışmayı kazanan bir öğretmen ve eski bir kadın savaş pilotu bulunuyor.

SpaceX, 60 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde ilk kez, profesyonel astronotların desteğine ihtiyaç duymadan, 4 turistle dünya yörüngesinde 3 günlük tur gerçekleştiriyor. Seyahat, Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmayla başladı.

"SIRADAN İNSANLARIN MACERAYA ATILABİLECEĞİ BİR DÜNYA"

Esinlenme-4 (Inspiration4) adı verilen 4 kişilik uçuşun masraflarını üstlenen 38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman, söz konusu yolculuk için, "Bu, sıradan insanların gidip yıldızlar arasında maceraya atılabileceği bir dünyaya doğru ilk adım." ifadesini kullandı.

Uzay uçuşu tarihinde bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek

TURİSTLER ARASINDA BİR ÖĞRETMEN DE VAR

Seyahatte Isaacman'la birlikte, çocukken kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanı ile uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeni ve 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu yer alıyor.

İŞ İNSANLARI BRONSON VE BEZOS DA KISA YOLCULUKLAR YAPMIŞTI

İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.

Uzay uçuşu tarihinde bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek

PİLOTSUZ İLK UÇUŞ YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 20 Temmuz'da, şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya seyahat etmişti. Dört kişilik mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve tarihte "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürmüştü.

Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak

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Son Dakika Dünya Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak - Son Dakika
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