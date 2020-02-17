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Tarihte görülen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan 'ilginç' hastalıklar
6 saat önce
Günümüzde SARS, ebola ve koronavirüs gibi salgın hastalıkların kısa sürede hızla yayılarak binlerce kişinin ölümüne yol açması, tarihte görülen ve kaybolan salgın hastalıkları akla getirdi
Günümüzde SARS, ebola ve koronavirüs gibi salgın hastalıklar kısa sürede hızla yayılarak binlerce kişinin ölümüne yol açabiliyor.
Tarihte, İngiltere'de 1665 yılında meydana gelen büyük veba salgını sonrası 100 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. O güne kadar hiç bilinmeyen "yersinia pestisvibonik" adlı veba bakterisi büyük bir paniğe sebep olmuş, daha sonraki yıllarda farklı isimlerde birçok salgın hastalık ve virüs türü de yine binlerce insanın ölümüne yol açmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:34
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