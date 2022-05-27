Tarihte gül bahçeleriyle ünlü Edirne'de "Gül Hasadı Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Tarihte gül bahçeleriyle ünlü Edirne'de "Gül Hasadı Şenliği" düzenlendi

27.05.2022 13:29
Tarihte gül bahçeleriyle ünlü Edirne'de "Gül Hasadı Şenliği" düzenlendi

Edirne'de gülcülüğün geliştirilmesi amacıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu bahçesinde yetiştirilen Edirne gülleri, şenlikle hasat edildi.

Edirne'de gülcülüğün geliştirilmesi amacıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu bahçesinde yetiştirilen Edirne gülleri, şenlikle hasat edildi.

Edirne gülünün yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Trakya Üniversitesi ve Havsa Belediyesi iş birliğinde yetiştirilen güllerin hasadı yapıldı, bakır imbik yönetimi ile gülden yağ çıkarma işlemi sembolik olarak katılımcılara gösterildi.

Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, burada yaptığı konuşmada, ilçenin birçok kültürel zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Üniversite bahçesinde gülcülüğün yaygınlaştırılması çalışmalarının anlamlı olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizi ata yadigarı kabul edip gerekli kıymeti vermekle mükellefiz. Bugün bizim topraklarımızda yetişen lalenin Hollanda'da gelmiş olduğu noktayı görebiliriz. Bizler de gerek Edirne kırmızısı gerek Edirne gülü, gerek burada çok farklı bir noktaya doğru giden aromatik bitkilerimiz gibi kıymetlerimizi, değerlerimizi hep beraber geliştirmeye devam edeceğiz."

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Edirne gülünün yeniden doğduğu topraklara dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gülün önemine değinen Tabakoğlu, "Gül ki medeniyetimizin en önemli bitkilerinden, milletimizin en önemli değerlerindendir. Çünkü Peygamber Efendimizin sembolü, kokusu onun kokusudur. Bundan dolayı kendisine büyük kıymet verilen ve göçlerle Anadolu'nun içlerine taşınan gül, yeniden Edirne'ye dönüyor." ifadelerini kullandı.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da ilçede alternatif tarım çalışmalarına yönelik projelere destek verdiklerini, üniversiteyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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