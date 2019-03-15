Son Dakika Haberleri: Tarihte İlk Kez 2 Kadın Uluslararası Uzay Üssünde Görev Yapacak

Tarihte İlk Kez 2 Kadın Uluslararası Uzay Üssünde Görev Yapacak

25 dakika önce

- Tarihte ilk kez 2 kadın uluslararası uzay üssünde görev yapacakMOSKOVA - Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS 12 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

- Tarihte ilk kez 2 kadın uluslararası uzay üssünde görev yapacak

MOSKOVA - Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS 12 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Uzay istasyonunda tarihte ilk kez 2 kadın birlikte görev yapacak.
Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS12 uzay aracı Moskova saati ile 22: 14'te fırlatıldı. Kapsülün içerisinde Roscosmos kozmonosu Alexey Ovchinin ile NASA astronotları Nick Haig ve Christina Koch yer aldı. Geçtiğimiz Ekim ayında roket fırlatılmadan önce bir arıza meydana gelmiş ve fırlatma gerçekleştirilememişti. Bu kez sağlıklı bir şekilde fırlatılan roketin sabah saatlerinde uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor. NASA, ROSCOSMOS, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütürken yeni giden ekipte bu çalışmalara katılım sağlayacak.
Tarihte bir ilk yaşanıyor
Uluslararası Uzay İstasyonu'na daha önce defalarca fırlatma gerçekleştirildi. Bu görevlerin tümünde ağırlıklı olarak erkek astronotlar görev yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı astronotu David Saint-Jacques ve NASA astronotu Anne McClain bulunuyor. Nasa astronotu Christina Koch'un uzay istasyonuna ulaşması durumunda tarihte ilk kez uzay istasyonunda 2 kadın astronot görev yapmış olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Kazakistan, Güncel
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