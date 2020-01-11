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Tarihte saldırıların hedefi olan yolcu uçakları
6 saat önce
Ukrayna Hava Yolları'na ait 752 sefer sayılı ait uçak, tarihte ilk defa hedef olarak düşürülen sivil yolcu uçağı değil. Tarih boyunca özellikle Soğuk Savaş döneminde ve sıcak savaşlarda çok sayıda yolcu uçağı vurularak yüzlerce kişinin hayatına mal olundu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 176 yolcusuyla havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu uçakta bulunan mürettebat dahil tüm yolcular hayatını kaybetti.
İran ilk başta suçlamaları inkar etse de cumartesi yaptığı açıklamada "yanlışlıkla" uçağı vurduğunu kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:22
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