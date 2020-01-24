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Tarihteki en ölümcül salgınlar hangileriydi? Neden oluştular ve nasıl sona erdiler?
6 saat önce
İnsanoğlunun hayatta kalma azmi küçümsenemez. Büyük kayıplar verilse de insanlık tarih boyunca başına gelen en korkunç hastalıkları ve salgınları atlatmayı ve türünü devam ettirmeyi başardı. İşte insanlık tarihini şekillendiren en ölümcül salgın hastalıklar.
Gezegenimizin her köşesini diğer canlılarla paylaşıyoruz. Bunların arasında mikroskobik ölçekte olan bakteriler, mikroplar ve virüsler de var. Aralarında yediklerimizin oluşmasını sağlayanlar ve bize yardımcı olanlar da bulunuyor sonumuzu getirebilecek olanlar da.
Şu anda bile vücudunuzun üzerinde, ellerinizde ve ağzınızın içerisinde kötü huylu bakteriler ve mikroplar var. Örneğin ölümcül stafilokok bakterisi taşıyor olma ihtimaliniz yüzde 25. Bu bakteri size zarar vermeyebilir ancak bir başkasından alırsanız hayatınızı kaybedebilirsiniz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:41
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