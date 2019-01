Tarihten Günümüze Ayıntap-Gaziantep Adlı Kitap Yayımlandı

Kitap, 25-26 Aralık 2017 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Tarih bölümünün ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu-Milli Mücadele Döneminde Gaziantep Sempozyumu'nun bildiri metinlerinden oluştu.

GAZİANTEP, DEĞERLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Kitap hakkında açıklamalarda bulunan Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Gazi Kültür AŞ, Gaziantep'in geçmişten beri sahip olduğu tarihi, edebi, kültürel ve sosyal konuların bütünü üzerinde çalışmalar yapmaya, bu değerleri günümüz ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam etmektedir. Gaziantep bünyesinde bulundurduğu bütün değerlerle ülke gündeminde her an kendinden söz ettiren bir yapıya sahiptir. Güneydoğu Anadolu'nun etkin merkezlerinden biri olan Antep, Milli Mücadele cephelerinden biri olan Güney Cephesi'nde önemli olayların geliştiği bir yer olmuştur.Suriye kıtasına olan hâkim konumu ve stratejik mevkii dolayısıyla, işgalci güçlerin 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesinden sonra göz diktiği Antep, kuzey-güney, doğu-batı istikametinde jeopolitik bir öneme sahiptir. Şehir, 17 Aralık 1918'de İngilizler tarafından işgal edilmiş, İngilizlerin geri çekilmesi sonucu 25 Ekim 1919 tarihinde de Fransız işgaline uğramıştır.

BİZDEN SONRAKİ NESLE ANLATACAĞIZ

Antep savunması; bütün ülkenin yaşlı, genç, kadın, erkek, çoluk-çocuk olarak bağımsızlık savaşı verdiği Milli Mücadele içinde, nice kahramanlık öykülerini bünyesinde barındıran bir özelliğe sahiptir. Antepliler, iki yılı aşkın bir süre, işgalci güçlere karşı koymuşlar, gösterdikleri eşsiz savunmayla da dünyada emsaline az rastlanır bir direniş göstermişlerdir.6317 şehit verilen savunmada binlerce Antepli de kahramanca savaşarak gazi olmuştur. Bütün olumsuzluklara rağmen Allah aşkı için, vatan aşkı için, bayrak aşkı için, bundan 98 yıl önce bu şehirde bir destan yazıldı. Anteplilerin savunma esnasındaki bu büyük azim ve kararlılığı Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ile taçlandırıldı.Antep savunmasının her aşamasında, bağımsızlık mücadelesinin her karesinde, nice kahramanlık hikâyesi vardır. Bizi biz yapan bu değerleri her daima canlı tutmalıyız ki, bizden sonraki nesle bu vatanın nasıl kurulduğunu ve kurtarıldığını anlatabilelim.

KİTAPTA 70 MAKALE YER ALIYOR

Gücünü ve sıfatını milli mücadeleyi organize eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan bu şehir, savunmada zor şartlar altında hayatını idame ettirirken şimdilerde, ortaya koyduğu kararlılık ve azimle, yoluna yine aynı aşkla, aynı inançla devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle, milli Mücadelede ortaya koyduğu eşsiz savunma ile bütün ülkeye ilham veren Antep, bugün de sanayisiyle, ticaretiyle, sosyal ve kültürel aktiviteleriyle örnek bir şehir olma hüviyetini korumaktadır. Ülkemizin engin tarihi ve kültürel değerlerini araştırmak, ortaya çıkarmak, korumak, yeni kuşaklara ve tüm dünyaya tanıtmak, günümüz ve geleceğimiz için milli bir görevdir. Sempozyum bildiri metinlerinden oluşan bu kitabın editörlüklerini Prof. Dr. Ahmet Gündüz, Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelikdemir, Araştırma Görevlisi Selim Osrak ve Murat Dağ yapmışlardır. 'Tarihten Günümüze Ayıntap-Gaziantep' adlı kitap; 'Osmanlı Öncesi Ayıntab', 'Osmanlı Döneminde Ayıntab', 'Milli Mücadelede Ayıntab', 'Cumhuriyetten Günümüze Gaziantep' ve 'Gaziantep'in Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Durumu' adlı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerde Gaziantep tarihi, kültürü, coğrafyası, ekonomisi, sosyal yapısı ile ilgili ve pek çoğu yeni bilgiler ihtiva eden 70 makale yer almaktadır" dedi.