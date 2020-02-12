"Tarihten Miras Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi" ve Konferans

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Tuzla Belediyesi iş birliğiyle 14 Şubat'ta "Tarihten Miras Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi" ve Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu Konferansı gerçekleştirilecek.



Atatürk Kültür Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki ulu camilerin mimari ve süsleme özellikleri ile sanat tarihi bakımından önemli tarihi zenginlikleri oluşturduğu belirtilerek, "Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yer alan 'Türkiye Ulu Camileri' kitabında camiler ayrıntılı olarak fotoğraflanmış ve yayımlanmıştır. Anılan eser ile gerek sanat tarihi ve gerek toplumsal tarih açısından bu eserdeki fotoğrafların göz önüne serilmesi ve konunun kamuoyuna sunulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede fotoğraf sergisi açılacak ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu tarafından bir konferans verilecektir. Konferansta ulu camilerimiz konumları, plan, mimari ve bezeme özellikleri itibariyle tanıtılacaktır. Büyük boyutlu 36 adet ulu cami fotoğrafının yer alacağı fotoğraf sergisi 1 Mart 2020 tarihine kadar halkımız tarafından ziyaret edilebilecektir" denildi.



Fotoğraf sergisinin açılışı ve konferans, 14 Şubat Cuma günü saat 15.00'te Rumeli Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. - ANKARA