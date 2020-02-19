Tarihten Miras Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi ve Konferansı - Son Dakika
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Tarihten Miras Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi ve Konferansı

7 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Tuzla Belediye Başkanlığı işbirliğiyle "Tarihten Miras Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi" ve Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu Konferansı düzenlendi.

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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Tuzla Belediye Başkanlığı işbirliğiyle "Tarihten Miras Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi" ve Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu Konferansı düzenlendi.


14 Şubat Cuma günü saat 15.00'te Rumeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi açılışı öncesi Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara tarihten miras kalan ulu camilerin yapısı ve özellikleri hakkında detaylı bilgiler içeren konferans verdi. Konferansta ulu camiler konumları, plan, mimari ve bezeme özellikleri itibarıyla tanıtıldı. Konferansın ardından serginin açılışı yapıldı. Serginin açılış konuşmasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, ulu camilerin sanat tarihi ve mimarlık açısından önemli bir değeri olduğunu dile getirerek, "Bu değere ilişkin bizim yayımlamış olduğumuz bir albüm var ve bu albümdeki fotoğrafları Tuzla Belediyesinin imkanlarıyla Tuzla halkıyla buluşturduk. Sahanın uzmanı değerli hocamızın konuşmalarıyla bu konuda Tuzla halkına bilgiler verildi. Onlar sergiyle buluşturuldu. Son derece memnunuz. Bu tip faaliyetlerde yer almak Atatürk Kültür Merkezi için bir onurdur, değerdir. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan ise, "Atatürk Kültür Merkezi'nin yapmış olduğu bu çalışma zaten mevcut olan bir çalışmaydı. Belediyemizle ortak bir çalışma çerçevesinde bu eserleri bize getirdiler ve biz Rumeli Kültür Merkezimizde halkımızın beğenisine sunduk. Ülkemizde bulunan Selçuklular ve daha önceki dönemlerde yapılan ulu camilerle ilgili çok güzel bir sergi oldu. Ayrıca Abdülhamit hocamız da ulu camilerle ilgili bir seminer verdi. Tuzla'daki halkımızın davetli olduğu güzel bir sergi" diye konuştu.


Ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdiler. Programa Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürü Murat Altan Erik,Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Özcan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selami Gülırmak, Tuzla Müftüsü Ali Erhun ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.


Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yer alan "Türkiye Ulu Camileri" kitabında camiler ayrıntılı olarak fotoğraflanmış ve yayımlanmıştır. Anılan eser ile gerek sanat tarihi ve gerek toplumsal tarih açısından bu eserdeki fotoğrafların göz önüne serilmesi ve konunun kamuoyuna sunulması amaçlanmıştır. Büyük boyutlu 32 adet ulu cami fotoğrafının yer aldığı fotoğraf sergisi, 1 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek. - ANKARA

Tuzla, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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