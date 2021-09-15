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"Tarık Akan Toplantıları 3" kapsamında "Dil ve Anlam" konuşuldu - Son Dakika

"Tarık Akan Toplantıları 3" kapsamında "Dil ve Anlam" konuşuldu

15.09.2021 12:01

Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün katkılarıyla, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Tarık Akan Toplantıları 3, "Dil ve Anlam" başlığıyla düzenleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün katkılarıyla, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Tarık Akan Toplantıları 3, "Dil ve Anlam" başlığıyla düzenleniyor.

Program kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen "Uluslararası Dil ve Alam Sempozyumu"nun sunuş konuşmasını Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz yaptı.

Sempozyumların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aziz, "Katılımcılara hoş geldiniz diyorum ve onları da en içten duygularımla selamlıyorum." dedi.

Rutkay Aziz, vefatının beşinci yılında anılan Tarık Akan'ın başarılı bir sinema oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir kişilik de olduğunu ifade etti.

"Dil doğan, yaşayan ve ölen canlı bir organizmadır"

Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu ise konuşmasında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen sempozyumun konusunun "Dil ve Anlam" olarak belirlendiğini anımsattı.

"Dil ve Anlam" başlığının bütün akademik disiplinleri doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu dile getiren Keseroğlu, özellikle bilgi ve belge yönetimi alanında bilgi kaynağını nitelemeden bilgiye erişime kadar hemen her alanda anlam konusunda ince bir duyarlılığın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Keseroğlu, "Her akademik disiplin, her birim dille kurulur ve dille gelişir. Dil, içinde bulunduğu kültürle gelişirken aynı zamanda kültürü de biçimleyen en temel ögelerin başında gelir. Çünkü dil anlamdır, dil kültürdür, dil düşüncedir, dil mantıktır, dil bilgidir, dil coğrafyadır, dil bilimdir, dil her şeydir. Dil aynı zamanda doğan, yaşayan ve ölen canlı yapıda bir organizmadır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de bilgi ve belge yönetimi alanı ile dil kullanımı konularında çeşitli sorunların bulunduğuna dikkati çeken Keseroğlu, ABD ve Kanada gibi ülkelerden örnekler vererek bilgi ve belge yönetimi alanının kütüphane, arşiv ve bilgi merkezleri dermesinde bulunan kaynaklarla bir anlam bütünü içinde, kullanıcının bilgiye erişimini sağlamak üzere tasarlanması gerektiğini anlattı.

Keseroğlu, sinema oyunculuğu ve belgesel yönetmeliğinin yanında, kütüphanelerin kurulup gelişmesi yönünde katkılar da sunan Tarık Akan'ı ölümünün 5. yılında saygıyla andıklarını sözlerine ekledi.

Toplam 3 oturumdan oluşan sempozyum kapsamında, yurt içi ve yurt dışından akademisyen ve uzmanlar çevrim içi olarak ilgilileriyle buluşmaya devam ediyor.

Sempozyum ile dil ve anlamla bağlantılı disiplinlerin yaptığı çalışmaların ve sorunların bugünün koşulları içinde yeniden ele alınarak tartışılması, konuyla ilgili duyarlılık ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi, Nazım Hikmet Ran, Rutkay Aziz, Tarık Akan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tarık Akan Toplantıları 3' kapsamında 'Dil ve Anlam' konuşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Tarık Akan Toplantıları 3" kapsamında "Dil ve Anlam" konuşuldu - Son Dakika
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