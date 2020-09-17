"Tarık Buğra Kitabı", Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıktı - Son Dakika

"Tarık Buğra Kitabı", Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıktı

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, Tarık Buğra'nın hayatını, çalışmalarını ve edebiyat yaşamını derlemelerle anlatan "Tarık Buğra Kitabı" adlı eserde bir araya getirdi.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, Tarık Buğra'nın hayatını, çalışmalarını ve edebiyat yaşamını derlemelerle anlatan "Tarık Buğra Kitabı" adlı eserde bir araya getirdi.

"Hatırlayıp Yeniden Bulmak" alt başlığıyla yanınlanan eser, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Buğra'nın edebiyat yaşamını bütünlüklü bir şekilde aktarmayı amaçlıyor.

Eserin temeli Zeytinburnu Belediyesi tarafından yazarın 100'üncü doğum yıl dönümünde düzenlenen "Hatırlayıp Yeniden Bulmak, Tarık Buğra 100 Yaşında" başlıklı sempozyuma dayanıyor.

Asım Öz'ün hazırladığı kitap, "Hayat, Edebiyat ve Tarih", "Eleştiri, Yazarın Kaderi ve Kurmaca", "Romanın İmkanları", "Karşılaşmalar ve Yorumlar", " Siyaset, Dil ve Matbuat" ve "Dönüşüm Yılları, Tiyatro, Sinema ve Televizyon" başlıklarıyla 6 bölümden oluşuyor.

Eserde, arasında Beşir Ayvazoğlu, Kurtuluş Kayalı, Mehmet Doğan, İsmail Coşkun ve Abdullah Uçman'ın da bulunduğu 42 ismin yazıları yer alıyor.

Tarık Buğra'nın yaşamına açılan kapı

"Tarık Buğra Kitabı", edebiyatçının hayatını, hatırasını, gazeteciliğini, farklılığını, dilini, üslubunu ve edebiyat dünyasındaki yerini bir arada sunarken, her bir bölümü yazarın temel eserleri yanında başka kaynaklardan hareketle inşa edilen detaylarla genişliyor.

Derlemedeki metinler, yazarın kişisel tarihinin kurmaca metinlerine nasıl yansıdığını resmediyor.

Buğra'nın romanlarını merkeze alarak eserlerinin izini süren "Tarık Buğra Kitabı", okuyuculara dün, bugün ve gelecek açısından yeni pencereler açıyor.

Eser, Buğra'nın dünyasıyla olan ilişkisini ortaya koyarken, bir Anadolu kasabasından başlayan hayat serüvenine, eğitim hayatına, romanlarına, tarih ve toplum tartışmalarındaki rolüne, eleştirilerine ve yaşadığı dönüşümlere ışık tutuyor.

Tam adı Süleyman Tarık Buğra olan yazarın "Siyah Kehribar", "Küçük Ağa", "Yağmur Beklerken", "Osmancık", "Oğlumuz", "İki Uyku Arasında", "Ayakta Durmak İstiyorum" ve "Gençlik Türküsü" başta olmak üzere farklı türlerde birçok eseri bulunuyor.

Zeytinburnu, Tarık Buğra, Edebiyat, Asım Öz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tarık Buğra Kitabı', Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıktı - Son Dakika

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