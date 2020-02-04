Tarık Çamdal asgari ücrete transfer olmayı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarık Çamdal asgari ücrete transfer olmayı kabul etti - Son Dakika Spor

Tarık Çamdal asgari ücrete transfer olmayı kabul etti

7 saat önce

Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal'ın Mavi Lacivertli takımdan alacağı ücret belli oldu.

Tarık Çamdal asgari ücrete transfer olmayı kabul etti, System.String[]

Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal'ın Mavi Lacivertli takımdan alacağı ücret belli oldu.


Kariyerinde Eskişehirspor, Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor'dan kazanağı ücret futbol kamuoyunu şaşırttı!


2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Çamdal, Sarı Kırmızılı takımda 5.5 milyon Euro civarında ücret kazanmıştı.


Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.


'Arda Turan ve Adebayor ile görüştük'


Başkan Sancak, "Adebayor ile görüştük, transferi gerçekleşmedi. Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Süper Lig'e çıkarsak transfer etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu. (Ajansspor)


Adana Demirspor, Eskişehirspor, Tarık Çamdal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:32 
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