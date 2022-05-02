TARIK'I BULMAK İÇİN JAK TİMİ DE DEVREDE - Son Dakika
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TARIK'I BULMAK İÇİN JAK TİMİ DE DEVREDE

02.05.2022 13:53

KARS'ta yayla dönüşü kaybolduğu belirtilen Tarık Altun'u (12) arama çalışmalarına JAK timi de katıldı.

KARS'ta yayla dönüşü kaybolduğu belirtilen Tarık Altun'u (12) arama çalışmalarına JAK timi de katıldı. Ekipler, Tarık'ı bulmak için köydeki ev, eklenti ve arazileri didik didik aradı.

Kent merkezine bağlı Halefoğlu köyünde Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncü Tarık, dün sabah saatlerinde kuzenleri ile birlikte hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, gece boyunca Tarık'ı bulmak için arama yaptı fakat bir sonuç elde edilemedi. Daha sonra durdurulan çalışmalar, sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. AFAD, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri ile sürdürülen arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de katıldı. Köydeki ev, eklenti ve arazileri didik didik eden ekipler, çevredeki diğer köylerin camilerinde de anons yaptırdı. Ekipler, Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli köylerine kayıp Tarık'la ilgili bilgi verdi.

TARIK'I BULMAK İÇİN JAK TİMİ DE DEVREDE
TARIK'I BULMAK İÇİN JAK TİMİ DE DEVREDE
TARIK'I BULMAK İÇİN JAK TİMİ DE DEVREDE
TARIK'I BULMAK İÇİN JAK TİMİ DE DEVREDE
TARIK'I BULMAK İÇİN JAK TİMİ DE DEVREDE
TARIK'I BULMAK İÇİN JAK TİMİ DE DEVREDE

YORUMLAR
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Hayvan otlatmadan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ı arama çalışmaları sürüyor Hayvan otlatmadan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ı arama çalışmaları sürüyor Tarihi eserleri güven timlerinden kaçıramadılar Tarihi eserleri güven timlerinden kaçıramadılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARIK'I BULMAK İÇİN JAK TİMİ DE DEVREDE - Son Dakika


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