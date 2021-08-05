Tarık Mengüç Koronavirüs'e yakalandı

Bazı şüphelerinden dolayı hastaneye gittiğini ve test yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Tarık Mengüç, yayında Muğla ve Antalya'da devam eden yangınlarda yaşamını yitiren insanlar, yanarak kül olan ormanlar ve ormanlarda yaşayan canlılar için göz yaşlarını tutamadı.

Kendisini çok iyi koruduğunu ve aşı olmasına karşın koronavirüse yakalandığını da söyleyen Mengüç, sevenlerine bu üzücü haberi verdiği için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Programın ilerleyen bölümlerinde yeni çıkardığı Deliler adlı single çalışmasından ve şarkıcılığa başlamadan önce şarkı verdiği sanatçılardan da söz eden Mengüç, orman yangınları sebebiyle Deliler adlı şarkısı hareketli olduğu için yayında çaldırmak istemedi. Mengüç aynı zamanda Seda Sayan'ın kendisini çok desteklediğini de ifade etti.

Program sonunda, tüm canlılara, doğaya ve herkese dua ederek "Allahım bize rahat nefes almayı nasip etsin, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim. Sevenlerimi çok seviyorum, Allah öyle bir yağmur yağdırsın ki yangın bölgelerindeki tüm yağmurları söndürsün, yayını dinleyen herkesi çok seviyorum, herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.