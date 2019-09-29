Tarık Ramazan hakkında görülen tecavüz davasına iki iddia daha eklendi

Batı dünyasının önde gelen İslam düşünürlerinden Tarık Ramazan hakkındaki tecavüz suçlamalarına iki iddia daha eklendi.



İlahiyat profesörünün 2015 ve 2016'da karıştığı sanılan tecavüz vakalarını dosyasına ekleyen Paris Savcılığı'nın 10 Eylül'de tetkik hakimine konuları araştırması için başvuruda bulunduğu belirtildi.