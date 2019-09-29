Son Dakika Haberleri: Tarık Ramazan hakkında görülen tecavüz davasına iki iddia daha eklendi
Son Dakika Dünya Haber

Tarık Ramazan hakkında görülen tecavüz davasına iki iddia daha eklendi

25 dakika önce

İslam düşünürü Tarık Ramazan hakkında görülen tecavüz davasına iki iddia daha eklendi

Tarık Ramazan hakkında görülen tecavüz davasına iki iddia daha eklendi, System.String[]

Batı dünyasının önde gelen İslam düşünürlerinden Tarık Ramazan hakkındaki tecavüz suçlamalarına iki iddia daha eklendi.


İlahiyat profesörünün 2015 ve 2016'da karıştığı sanılan tecavüz vakalarını dosyasına ekleyen Paris Savcılığı'nın 10 Eylül'de tetkik hakimine konuları araştırması için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Tarık Ramazan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı
Çin'de yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi öldü, 36 kişi yaralandı Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek ABD basını yazdı: Trump'ın telefon görüşmesi dökümleri gizli bilgisayar sistemine taşındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 21:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarık Ramazan hakkında görülen tecavüz davasına iki iddia daha eklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]