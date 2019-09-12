Son Dakika Haberleri: Tarık Ramazan'ın "Gerçekleri Söyleme Zorunluluğu" kitabı, kadının engelleme başvurusuna rağmen çıktı
Son Dakika Dünya Haber

Tarık Ramazan'ın "Gerçekleri Söyleme Zorunluluğu" kitabı, kadının engelleme başvurusuna rağmen çıktı

1 saat önce

Paris mahkemesi tecavüz suçlamaları ile karşı karşıya bulunan ünlü İslam düşünürü Tarık Ramazan'ın son yıllarda yaşadığı zorlukları anlattığı kitabının yayımlanabileceğine hükmetti.

Tarık Ramazan'ın

Paris mahkemesi tecavüz suçlamaları ile karşı karşıya bulunan ünlü ilahiyat profesörü Tarık Ramazan'ın son yıllarda yaşadığı zorlukları anlattığı kitabının yayımlanabileceğine hükmetti.


Tecavüze uğradığını iddia eden kadın, adının Tarık Ramazan'ın kitabında 84 kez geçtiğini belirterek söz konusu kitabın yayımlanmasının engellenmesi amacıyla mahkemeye başvurmuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Tarık Ramazan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın siyasetçinin "çok eşlilik" vaatli seçim afişi büyük tepki çekti
İspanya'da ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi, dev bir gösteri düzenlendi Anaokulunda tecavüze uğrayan çocuğun davası, polisin tavrı nedeniyle Myanmar'ı ayağa kaldırdı Eşlerine not bırakıp kaçan kadınlar, PUBG'de tanıştıkları kişinin annesinin evinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:01:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarık Ramazan'ın "Gerçekleri Söyleme Zorunluluğu" kitabı, kadının engelleme başvurusuna rağmen çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]