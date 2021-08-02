Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı

40 yaşındaki başarılı manken Şenay Akay, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Tarık Soner ile Yeniköy'deki bir restoranda gerçekleştirilen törenle evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Suat Kaşıbeyaz, Okay İnan ve Ebru Koçan yaptı.

NİKAH SONRASI INSTAGRAM'DAKİ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Pandemi nedeniyle sade ve az kişiyle bir tören yapan Şenay Akay, düğünündeki iki farklı gelinlik giydi. Bir balık model dantelli bir gelinlik tercih eden Akay, ikinci gelinliğini ise taşlı ve kabarık etekli diktirdi.. Sosyal medya hesabından düğünüyle ilgili paylaşım yapmayan Şenay Akay'ın ilk işi Instagram hesabındaki soyadını değiştirmek oldu. Akay, Instagram'daki adını "Şenay Akay Soner" olarak değiştirdi.

Şenay Akay, ilk evliliğini 2002 yılında Buğra Özçetin ile yapmış ancak 2004 yılında ihanet nedeniyle boşanmıştı.