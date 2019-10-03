Son Dakika Haberleri: Tarık ünlüoğlu için tören düzenlendi (1)
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Tarık ünlüoğlu için tören düzenlendi (1)

12 dakika önce

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tarık ünlüoğlu için tören düzenlendi (1), System.String[]

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Ünlüoğlu'nun sanatçı arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Tarık Ünlüoğlu'nun Türk Bayrağı'na sarılı tabutu törenin ardından Levent Camii'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Törenden detaylar
-Yapılan konuşmaları
-Taziyeler
-Tabutun götürülmesi


- İstanbul
Tarık Ünlüoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
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