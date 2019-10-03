Tarık ünlüoğlu için tören düzenlendi aktüel görüntüler
1 saat önce
TARIK ÜNLÜOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ (2) Aktüel görüntüler(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
İSTANBUL- TARIK ÜNLÜOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ (2) Aktüel görüntüler
(Tür: İstanbul)
Motorine 14 kuruş indirim geldi KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AK Parti'nin çekirdek oyu yüzde 30'un altına düştü Metrobüsten günlük 450 bin dolar gelir elde ediliyor Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı