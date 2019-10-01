Tarık ünlüoğlu'nun arşiv görüntüsü
1 saat önce
ÜNLÜ oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:55 Kaynak: DHA
ÜNLÜ oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
- İstanbul
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