Tarık Ünlüoğlu'nun hiçbir yerde yayınlanmayan özel röportajı!
1 saat önce
Hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun son filmi Bal Kaymak'ın setinde sadece Magazin Burada'ya verdiği özel röportaj...#TarıkÜnlüoğlu.
Hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun son filmi Bal Kaymak'ın setinde sadece Magazin Burada'ya verdiği özel röportaj...
#TarıkÜnlüoğlu
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:01
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