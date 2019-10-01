Tarık Ünlüoğlu'nun sanatçı dostları hastaneye akın etti

Akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberinin ardından sanatçı dostları hastaneye akın etti. Açıklama yapan usta oyuncunun doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, "Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey'i dün akşam hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen bu sabah kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Ünlüoğlu'nun vefat haberini duyan sanatçı dostları ve sevenleri tedavi gördüğü hastaneye akın etti. Ünlü sanatçının ölümünün ardından hastanenin Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir basın açıklaması yaptı.

"DÜN AKŞAM HASTANEMİZDE MİSAFİR ETTİK BU SABAH KENDİSİNİ KAYBETTİK"

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, "Hepimizin başı sağ olsun. Bugün Türkiye, çok önemli bir sanat insanını yitirdi. Tarık Ünlüoğlu, canlandırdığı tüm karakterlerden daha savaşçı bir insandı. Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak, akciğer kanserinde etkili olabilecek tüm tedavilerden faydalanarak hastalıkla savaştık ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey'i dün akşam hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen bu sabah kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"ÇOK GENÇ YAŞTA KAYBETTİK"

Sanatçının ölüm haberini aldıktan sonra hastaneye gelen müzisyen Ercan Saatçi, "Dün de buradaydık, gayet iyi gözüküyordu ama maalesef bu savaşı kaybetti. Başta ailesi olmak üzere, Türk sinemasının, tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağ olsun. Tarık Ağabey, gerçekten çok önemli bir adamdı ve çok genç bir yaşta kaybettik kendisini. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

"YÜREĞİ GÜZEL ADAMDI"

Tarık Ünlüoğlu ile okul döneminden arkadaş olduklarını söyleyen Turgay Tanülkü, "Hem okul arkadaşımdı, hem de meslek arkadaşımdı. Okul döneminden, 1970'lerden beri arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Yüreği güzel adamdı, aydın sanatçıydı. Ülkemin başı sağ olsun" dedi.

"ÇOK ŞAŞKINIM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Usta sanatçının meslektaşlarından Demek Akbağ, "Ben de iki saat önce sosyal medyadan öğrendim, çok şaşkınım. Çok üzgünüm. Evet, hastaydı biliyorum ama beklemiyorduk. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Şeker/İHA)