Son Dakika Haberleri: Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı
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Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı

7 dakika önce

Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatına ilişkin, "Değerli sanatçımız Tarık Ünlüoğlu'nu maalesef bugün kaybettik. Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı, System.String[]

Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatına ilişkin, "Değerli sanatçımız Tarık Ünlüoğlu'nu maalesef bugün kaybettik. Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu." ifadelerini kullandı.

Hastaneden 62 yaşındaki usta oyuncunun vefatıyla ilgili görüşüne yer verilen Prof. Dr. Demir, şunları kaydetti:

"Değerli sanatçımız Tarık Ünlüoğlu'nu maalesef bugün kaybettik. Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bu sabah solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisimize aldık, ama yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen saat 12.40'ta kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz."

Tarık Ünlüoğlu, Acıbadem, Maslak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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