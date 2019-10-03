Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:56 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Elektrik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekerden sonra süte de zam geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayarak başsağlığı diledi Hayatını kaybeden Tarık ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu