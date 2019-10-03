Son Dakika Haberleri: Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı
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Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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