Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından hastaneye ünlü akını... Doktoru ölüm nedenini açıkladı!
1 saat önce
Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bugün hayatını kaybetti... Hastaneye ünlüler akın etti.
#TarıkÜnlüoğlu
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:01
Tarık Ünlüoğlu'nun sanatçı dostları hastaneye akın etti Deniz Çakır'dan göz yaşartan Tarık Ünlüoğlu mesajı Dönere dikkat: yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor Ahu Tuğba'dan eski eşi hakkında ilginç itiraf: Kafamı duvara vuruyordum