Son Dakika Haberleri: Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından hastaneye ünlü akını... Doktoru ölüm nedenini açıkladı!
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Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından hastaneye ünlü akını... Doktoru ölüm nedenini açıkladı!

1 saat önce

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bugün hayatını kaybetti... Hastaneye ünlüler akın etti.

#TarıkÜnlüoğlu

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından hastaneye ünlü akını... Doktoru ölüm nedenini açıkladı!

Tarık Ünlüoğlu, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:01 
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