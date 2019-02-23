Son Dakika Haberleri: Tarık Uslu: "Alttan Isıtma Çime ve Sahaya Zarar Verebiliyor"

Tarık Uslu: "Alttan Isıtma Çime ve Sahaya Zarar Verebiliyor"

1 saat önce

Saha ve çim uzmanı Tarık Uslu, çim sahaları kış aylarında kar ve yağmurdan korumak için alttan ısıtma yerine branda kullanılması gerektiğini söyledi.

Tarık Uslu:
Saha ve çim uzmanı Tarık Uslu, çim sahaları kış aylarında kar ve yağmurdan korumak için alttan ısıtma yerine branda kullanılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 2013 yılında Eskişehirspor'da çalışırken ilk defa kendisinin alttan ısıtma olmadığı için branda uyguladığını hatırlatan Tarık Uslu, branda ile koruma yönteminin iki nedenle daha yararlı olduğunun altını çizdi. Çim sağlığı açısından ısıtma yerine branda sisteminin kullanılması gerektiğini belirten Uslu, "Türkiye'de ilk kez ben Eskişehirspor'da uygulamıştım. O dönem eleştiriler de almıştım. Yıllar geçtikten sonra büyük kulüpler uygulamaya başladı. Kar ya da yağmurdan sonra alttan ısıtma devreye alındığında saha çok fazla yumuşuyor. Böyle bir sahayı futbolcu ve teknik direktörler istemiyor. Diğer bir neden ise yüksek elektrik faturalarının gelmesi. Kulüpler yüksek faturaları kaldırmakta güçlük çekebiliyor" dedi.

Brandaların turuncu olması ile ilgili de konuşan Uslu, "Güneş ışınlarını daha iyi çektiği için turuncu renkli branda kullanılıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:22 Kaynak: İHA

Spor
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