Tarım alanları moloz ve hafriyat atıklarına teslim oldu - Son Dakika

Tarım alanları moloz ve hafriyat atıklarına teslim oldu

Tarlalara dayanan inşaat atıklarının çirkin görüntüsü havadan görüntülendi

ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman; "Molozlar, atıklar tarım alanlarına ve doğaya zarar veriyor"

"Ücretten kaçmak için molozlar yol ve tarla kenarlarına dökülüyor"

ESKİŞEHİR - Hijyenin hayati derecede önemli olduğu Korona virüs (Covid-19) sürecinde olunmasına rağmen, Eskişehir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından tarım arazilerinin olduğu alanlara moloz ve hafriyat atıkları döküldü. Ekili tarlaların adeta dibine dökülen atıkların doğayı nasıl kirlettiği drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir'de, tarım arazilerinin yanı başına gelişigüzel bir şekilde dökülen moloz ve hafriyat atıkları doğaya zarar veriyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rastgele dökülen atıklar, adeta toprağı tehdit ediyor. Atıklar, Yusuflar Mahallesindeki tarım ürünlerinin olduğu yerlere dökülürken, yakın çevrede çam ağaçları da bulunuyor. Duruma vatandaşlar büyük tepki gösterirken, drone ile yapılan havadan çekimlerde atıkların hat safhaya ulaştığı görülüyor. Verimli araziler çöplüğe dönüşürken, vatandaşlar yetkilerden yardım bekliyor.

"Atıklar tarım alanlarına ve doğaya zarar veriyor"

Konuyla ilgili İHA'ya konuşan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, atıkların tarım alanlarına ve doğaya ciddi anlamda zarar verdiğini söyledi. Yurtman, "Burayla ilgili daha önce üyelerimizden çeşitli ihbarlar geldi. Yerinde incelemelerde bulunduk. Yol kenarı olduğu gibi moloz atıkları ile dolu. Onların kaldırılmasını gerekli yerlere söylememize rağmen, atılması bir türlü engellenemedi. Orada gerekli tedbirler de yok, her mahallenin başına bir bekçi de koyamazsınız. Yani bu konuda ne yapacağımızı biz de bilemiyoruz. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Halkımız eğer kendi tarım alanlarına, ovasına, suyuna, toprağına sahip çıkmaz ise; yaşadığımız Korona virüs gibi hastalıklar her yerde olacaktır. Bu atıkların tarım alanlarına zararları var. Sırf molozlar değil, oradaki plastik atıklar da doğaya ve çevreye zarar veriyor" diye konuştu.

"Ücretten kaçmak için molozlar yol ve tarla kenarlarına dökülüyor"

Molozların atık tesislerine götürülmesi gerektiğinin altını çizen Yurtman, "Burada en büyük görev halkımıza düşüyor. Halkımız bu konuda duyarlı olup, bu tür şeyleri derneğimize ve ilgili yerlere bildirebilirler. Bunlar bildirildiği takdirde gereği yapılacaktır. O molozların normalde katı atık tesislerine götürülmesi lazım. Oraya da belli bir ücret ödeniyor. O ücretten kaçmak için molozlar yol ve tarla kenarlarına dökülüyor" ifadelerini kullandı.