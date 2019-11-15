Tarım alanlarına zarar veren yaklaşık 200 kilogramlık domuz avlandı

Kovalamaca sırasında bazı köpekler domuzun saldırısı sonucu yaralandı.

Av köpeklerinin de yardımıyla 5 saatlik kovalamaca sonunda yaklaşık 200 kilogramlık yaban domuzu avlandı.

Bucak Mahallesi Cennet Vadisi mevkisinde, 8 avcı tarafından bahçe ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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