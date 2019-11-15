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Tarım alanlarına zarar veren yaklaşık 200 kilogramlık domuz avlandı
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde sürek avına çıkan avcılar yaklaşık 200 kilogramlık yaban domuzu vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde sürek avına çıkan avcılar yaklaşık 200 kilogramlık yaban domuzu vurdu.
Bucak Mahallesi Cennet Vadisi mevkisinde, 8 avcı tarafından bahçe ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.
Av köpeklerinin de yardımıyla 5 saatlik kovalamaca sonunda yaklaşık 200 kilogramlık yaban domuzu avlandı.
Kovalamaca sırasında bazı köpekler domuzun saldırısı sonucu yaralandı.
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