Son Dakika Haberleri: Tarım alanlarına zarar veren yaklaşık 200 kilogramlık domuz avlandı
Son Dakika Güncel Tarım alanlarına zarar veren yaklaşık 200 kilogramlık domuz avlandı - Son Dakika

Tarım alanlarına zarar veren yaklaşık 200 kilogramlık domuz avlandı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde sürek avına çıkan avcılar yaklaşık 200 kilogramlık yaban domuzu vurdu.

Tarım alanlarına zarar veren yaklaşık 200 kilogramlık domuz avlandı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde sürek avına çıkan avcılar yaklaşık 200 kilogramlık yaban domuzu vurdu.

Bucak Mahallesi Cennet Vadisi mevkisinde, 8 avcı tarafından bahçe ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.

Av köpeklerinin de yardımıyla 5 saatlik kovalamaca sonunda yaklaşık 200 kilogramlık yaban domuzu avlandı.

Kovalamaca sırasında bazı köpekler domuzun saldırısı sonucu yaralandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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