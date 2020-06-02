Tarım alanlarında dolu zararı - Son Dakika

Tarım alanlarında dolu zararı

Kütahya'nın Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, dolu yağışının ürünlere zarar verdiğini bildirdi.

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Kütahya'nın Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, dolu yağışının ürünlere zarar verdiğini bildirdi.


Dolu yağışından zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, "Geçen hafta gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonucu ilçe ve köylerde meydana gelen zirai don olayından sonra bugün dolu yağışı çiftçilerimizin ürünlerine zarar verdi. Üreticimiz don olayından sonra dolu yağışını da yaşayınca oldukça zor duruma düştü. Tarım alanlarında Altıntaş İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü personelimizle beraber inclemelerde bulunduk. Devletimizden isteğimiz çiftçinin desteklenmesi, ziraat bankası ve tarım kredi borçlarının faizsiz olarak ana parasını yapılandırma yaparak ödenmesi isteğimizdir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tarım alanlarında dolu zararı - Son Dakika

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