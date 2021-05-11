Tarım alanlarında su tasarrufu için ultrasonik sayaç dönemi - Son Dakika

Balıkesir Boğazköy'de tarım alanlarında su tasarrufu sağlamak için 26 sulama tesisine ultrasonik sayaç takıldı. Tasarruf edilen su ile kuraklığa karşı tedbir almak hedefleniyor.

Balıkesir'de tarımsal sulama sezonu açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Boğazköy'deki 26 sulama tesisine ultrasonik tarımsal sulama sayacı takıldığını açıkladı. Sayaçla, su tasarrufunun sağlanması ve kuraklık riskine karşı önlem alınması amaçlanıyor.

YABANCI OT TEMİZLİĞİ YAPILDI

Karesi ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'nde bulunan gölette, 53 tesis ile 15 bin 47 hektar tarım alanı için tarımsal sulama sezonunun açılışının yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Sulama sezonu başlarken belediye iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ), 19 açık sulama tesisinde; 196 bin metre kanal temizliği ve 300 bin metre yabancı ot temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalar sayesinde 5 bin 400 hektar tarım alanında sorunsuz su iletimi sağlanarak çiftçilerin sulama kanallarını daha randımanlı kullanmalarının önü açıldı. Bunun yanı sıra 34 kapalı sulama tesisinde de 430 bin metre şebekenin kontrollerini yaparak hatların tamamını dolduran ekipler, 9 bin 647 hektar tarım alanı çiftçilerin kullanımına hazır hale getirdi" dedi.

YÜZDE 45 SU TASARRUFU

Ultrasonik tarımsal sulama sayacı ile 3 bin 742 hektar tarım alanında yüzde 40 ila 45 oranında su tasarrufu sağlanacağını belirten Yılmaz, "Kazanılan su ile yeni alanlar sulamaya açılarak bölge ekonomisine katkısı sunulacak. Ayrıca bir sonraki yıla saklanabilen su sayesinde de kuraklık ihtimaline karşı tedbir alınmış olacak. Brüt 126 hektar sulama alanına sahip olan Karesi Boğazköy Göleti, 2020 yılı sulama sezonunda yüzde 100 su kullanımıyla 130 hektar alanın sulamasını sağladı. 2021 yılında ön ödemeli sayaç ile elde edilen tasarruf sonucunda 2022 sulama sezonunda 975 metre ilave hat yapılarak toplamda 25 hektar alanın sulamaya açılması hedefleniyor" diye konuştu.

"MALİYETİ AZALTACAK GELİRİ ARTIRACAĞIZ"

Suyu yönetmenin en kutsal işlerden bir tanesi olduğunu belirten Yılmaz, "Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla; modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını, tarımda su tasarrufu sağlamayı, üreticilerin kazançlarını ve toprağın bereketini artırmayı hedefliyoruz. Her zaman üreticinin yanındayız. Mahsullerin bereketini artırmayı amaçlıyoruz. Akıllı sayaçlarla suyu kontrollü kullanarak israfı engelleyecek, ürünlerin kalitesini artıracağız. Balıkesir'in bereketli üretim kapasitesini artırmak için üreticilerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Üretim kapasitesini artırmak suyun toprağımızın her yerine ulaşmasıyla oluyor. 30 büyükşehir içinde 15 bin hektar alanı sulamayı üstlenerek bunu nizamı olarak yapan, 10 binin üstünde çiftçisine akıllı sayaçlarla su dağıtan ve ürün kapasitelerini artırmak için onlarla gece gündüz çalışan başka bir Büyükşehir yok. Daima üretenin yanındayız. Maliyetlerini azaltacak gelirlerini artıracağız. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.