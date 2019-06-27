Son Dakika Haberleri: Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR kurtardı
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Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR kurtardı

9 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesi Körkuyu Mahallesi'nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan inek, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekibi tarafından kurtarıldı.

Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR kurtardı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesi Körkuyu Mahallesi'nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan inek, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekibi tarafından kurtarıldı.

Salih Yencilek isimli mahalle sakini, ineğinin tarım aletinin içerisinde mahsur kaldığını fark etmesi üzerine durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma CANKUR ekibi, ineği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
ceyhan, itfaiye, adana, tarım, 3. Sayfa
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