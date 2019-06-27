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Tarım aletine sıkışan ineği kurtarma operasyonu

1 saat önce

Tarım aletine sıkışan ineği kurtarma operasyonuADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesi Körkuyu Mahallesi'nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan ineği, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekibi kurtardı.

Tarım aletine sıkışan ineği kurtarma operasyonu
ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesi Körkuyu Mahallesi'nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan ineği, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekibi kurtardı.
Salih Yencilek isimli mahalle sakini, ineğinin tarım aletinin içerisinde mahsur kaldığını fark etmesi üzerine durumu ihbar ederek yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye Arama kurtarma CANKUR ekibi, ineği bulunduğu yerden, yaralanmasına sebep olmadan kurtararak sahibine teslim etti.
Tarım aletine sıkışan ineği kurtarma operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
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