Tarım aletini çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de 25 Mayıs tarihinde evden hırsızlık yapan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Sümer Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan ve değeri 3 bin 400 lira olan tarım aletinin çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren S.Y. ve O.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR