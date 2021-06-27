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Tarım aletinin altında kaldı - Son Dakika

Tarım aletinin altında kaldı

27.06.2021 17:12
Tarım aletinin altında kaldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarım aletinin altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarım aletinin altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Olay, Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir kooperatife bağlı tarım aletleri satışı yapan işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesinin elini bırakarak kaldırımdaki tarım aletlerinin etrafında oynamaya başlayan 4 yaşındaki kız çocuğu, bir anda tarım aletinin altında kaldı. Üstüne düşen tarım aletinden çevredekilerin yardımlarıyla kurtulan küçük kız çocuğu, çağrılan ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin bir ihmal olup olmadığı araştırılırken, civar esnafı ve vatandaşlar ise, kaldırıma konulan tarım aletlerinin tehlikeli olabileceğinden artık bırakılmamasını istiyor.

Diğer taraftan, yaralanan kız çocuğunun taburcu edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. - TEKİRDAĞ

Tarım aletinin altında kaldı
Tarım aletinin altında kaldı
Tarım aletinin altında kaldı

Tekirdağ, Fatih, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarım aletinin altında kaldı - Son Dakika


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