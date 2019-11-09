Tarım aletlerinden heykeller yapıyor

Çıktığı dünya turu sırasında mola verdiği Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yeni bir hayata başlayan 33 yaşındaki Murat Tarakcı, çalıştığı yerde atıl durumdaki hurdaları heykele dönüştürüyor.

Fırsat buldukça İstanbul'un gürültü ve karmaşasından kaçıp doğa kamplarına katılan Murat Tarakcı, bir sabah gün doğumunu izledikten sonra işinden istifa edip dünya turuna çıkmaya karar verdi.

Tarakcı, Rusya, Ürdün, Altay Cumhuriyeti gibi birçok yeri gezdikten sonra Türkiye'ye döndü. Daha sonra otostopla İran'a gitmek için yola çıkan Tarakcı, mola verdiği Kayseri'nin Bünyan ilçesinin doğasından etkilenerek buradaki bir çiftlikte çalışmaya başladı.

Çalıştığı çiftlikteki kullanılmayan hurda malzemeleri değerlendiren Tarakcı, bu malzemelerle heykeller yapıyor.

Tarakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 8 yıl global bir şirkette çalıştığını belirterek, mutlu olmak için yola çıktığını, maaşından, sosyal hayatından ödün verip ilçede yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

Yılbaşından beri de bu çiftlikte çalıştığını dile getiren Tarakcı, çiftliğin bir bölümünde bulunan döküm fabrikasındaki eski malzemeleri de değerlendirerek heykeller yapmaya başladığını söyledi. Tarakcı, "Daha önce heykel ve hurdalar konusunda hiçbir tecrübem yoktu. Tamamen yollarda gördüklerimden ilham aldım ve heykeller yapmaya başladım. Bu heykeller bana çok büyük haz ve mutluluk verdi. Yoluma bu şekilde devam ediyorum." diye konuştu.

Burada ANKA Bünyan Kültür Köyü Vakfı ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü iş birliğinde hurda malzemelerden heykel yarışması düzenlediklerini ifade eden Tarakcı, bu yarışmaya ilçedeki kadın ve çocukların da katıldığını, Bünyan'ın farklı şeylerle tanışması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçede huzuru yakaladığını anlatan Tarakcı, "Şu an yollar açık farklı bir yere de gidebilirim ancak doğa, hayvanlar ve buradaki insanlarla olmaktan mutluyum. Ben şehirlere değil, daha çok bozkıra ve kırsala tutkunum. Burada mutluyum. Aradığım şey aslında burada. Şehirde benim aradığım bir şey yok." dedi.

Tarakcı, bugüne dek yaklaşık 15 heykel yaptığını ve bunları çiftlik arazisinde sergilediğini sözlerine ekledi.